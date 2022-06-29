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Экономист Коган предупредил о дефиците нефти в мире из-за идеи стран «семерки»

Экономист Коган предупредил о дефиците нефти в мире из-за идеи стран «семерки»

Бить по нефтяным доходам России — не лучшая идея.Страны G7 рассматривают возможность введения запрета на перевозку российской нефти до того, пока ее предельная цена не будет согласована, сообщается в общем заявлении группы лидеров стран «семерки».

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