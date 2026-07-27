10 фактов, которые разрушат ваше представление об истории

Исторический таймлайн полон безумных пересечений, которые не укладываются в голове. Нам кажется, что история развивалась строго по линейке: Клеопатра жила в глубокой древности, пираты бороздили моря в эпоху парусников, а бренд Nintendo появился в век компьютерных технологий.
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