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10 фактов, которые разрушат ваше представление об истории

10 фактов, которые разрушат ваше представление об истории

Исторический таймлайн полон безумных пересечений, которые не укладываются в голове. Нам кажется, что история развивалась строго по линейке: Клеопатра жила в глубокой древности, пираты бороздили моря в эпоху парусников, а бренд Nintendo появился в век компьютерных технологий.

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