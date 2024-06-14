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Небензя: конференция по Украине — это попытка очковтирательства

Небензя: конференция по Украине — это попытка очковтирательства

Запланированная в Швейцарии так называемая мирная конференция по Украине — это «попытка очковтирательства», её цель — предъявление России ультиматума, заявил российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя.

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