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Оскар Кучера говорит с детьми на корточках. В «Звёздах в джунглях» его назвали «главной крысой сезона»

Дома Оскар Кучера говорит с детьми, присев на корточки, — чтобы быть с ребёнком на одном уровне. Ни окрика, ни приказа: актёр уверен, что послушания можно добиться без давления и запретов.

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