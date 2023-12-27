ВСУ готовы сдать Авдеевку до конца года. Положение невыносимое, признался бандеровский комбат Дикий

Пентагон отказал Залужному в просьбе спасти «хероев» — им приказано драться до конца Александр Ситников Фото: Dmytro Smoliyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press На Донецком направлении российская армия продвинулась в сторону Новокалиново.
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