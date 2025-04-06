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Владельцы машин не спешат расставаться со своими старыми авто

Владельцы машин не спешат расставаться со своими старыми авто

В России наметилась новая тенденция – люди держаться за старые автомобили, несмотря на растущие затраты на их содержание.

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