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Снукерист.ру

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Обзор вечерних матчей Saudi Arabia Snooker Masters 2024. Четвертый раунд

Обзор вечерних матчей Saudi Arabia Snooker Masters 2024. Четвертый раунд

Дэвид Гилберт обыграл Джордана Брауна, а Нил Робертсон нокаутировал китайца Гуна Чэньчжи в четвертом раунде турнира Saudi Masters 2024 в Эр-Рияде, сообщает WST Дэвид Гилберт (фото: WST)Все Новости и результаты Saudi Masters 2024 Saudi Masters 2024.

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