Под Орлом хотят чужих денег без всяких обязательств

В районной газете «Болховские Куранты» на днях опубликована большая статья «Расчёт на федеральные средства» с фото, на котором глава района Николай Чиняков демонстрирует проект реконструкции улицы Тургенева и сквера «Победы» по программе «Создание комфортной городской среды» для получения 70 миллионов рублей федеральных средств.