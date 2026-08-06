DuckDuckGo’s answer to AI glasses: “Normal F***ing Sunglasses.”

DuckDuckGo has released a $35 pair of sunglasses whose entire selling point is that they do nothing. Made with San Diego eyewear brand Knockaround, the Paso Robles frames carry no camera, no microphone, no AI, no battery and no electronics of any kind, marketed under the deliberately blunt name “Normal F***ing Sunglasses.
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