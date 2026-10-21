МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Большинство африканских делегаций уже подтвердили свое участие в предстоящем саммите Россия - Африка, который состоится через неделю, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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