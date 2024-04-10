Лиза Арзамасова подтвердила беременность второй раз

Звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова официально подтвердила слухи о том, что беременна второй раз. Она сняла семейное видео с мужем Ильей Авербухом и сыном Левой, где показала округлившийся живот и призналась, что спустя три года снова ждет ребенка.
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