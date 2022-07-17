Врач Аплетаева перечислила популярные продукты, которые могут спровоцировать аллергию

Среди продуктов, которые могут спровоцировать аллергию, находятся не только цитрусовые. Гиперчувствительность организма могут вызвать морепродукты, экзотические фрукты и растительное молоко, сообщила врач аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева.