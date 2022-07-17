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Врач Аплетаева перечислила популярные продукты, которые могут спровоцировать аллергию

Врач Аплетаева перечислила популярные продукты, которые могут спровоцировать аллергию

Среди продуктов, которые могут спровоцировать аллергию, находятся не только цитрусовые. Гиперчувствительность организма могут вызвать морепродукты, экзотические фрукты и растительное молоко, сообщила врач аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева.

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