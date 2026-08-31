Сергей Язев о ТОСах Владивостока: «Один за всех, и все за одного»

Ещё несколько лет назад только единицы знали о «неких» ТОСах, благодаря которым можно было облагородить двор.
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