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Сергей Язев о ТОСах Владивостока: «Один за всех, и все за одного»

Сергей Язев о ТОСах Владивостока: «Один за всех, и все за одного»

Ещё несколько лет назад только единицы знали о «неких» ТОСах, благодаря которым можно было облагородить двор.

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