Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Первый пошёл: Чиновников-предателей ждёт судьба Скрипалей

Первый пошёл: Чиновников-предателей ждёт судьба Скрипалей

Царьград Фото: globallookpress.com Громкая история с чиновником-предателем произошла в Лондоне.

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Комментарии
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Александр Шентябин
А тебе завидно, что не тебя выбрали в резерв, потому и воняешь?!
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16 час.
В
Владимир
Никогда Чубайса не сдадут. Он не подсуден.
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16 час.
ВМ
Вениамин Мельников
дворковичи ,чубайсы ,мау -они делали своё дело и успешно,а кто их назначал на эти должности с того и спрос.Во времена И.Сталина этим занимался Г.Маленков с него и был спрос.А сейчас с кого? Неского?  Костюм у Райкина.
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15 час.

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