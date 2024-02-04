Царьград Фото: globallookpress.com Громкая история с чиновником-предателем произошла в Лондоне.
Первый пошёл: Чиновников-предателей ждёт судьба Скрипалей
Комментарии
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Александр Шентябин
А тебе завидно, что не тебя выбрали в резерв, потому и воняешь?!
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16 час.
В
Владимир
Никогда Чубайса не сдадут. Он не подсуден.
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16 час.
ВМ
Вениамин Мельников
дворковичи ,чубайсы ,мау -они делали своё дело и успешно,а кто их назначал на эти должности с того и спрос.Во времена И.Сталина этим занимался Г.Маленков с него и был спрос.А сейчас с кого? Неского? Костюм у Райкина.
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15 час.
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