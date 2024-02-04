Первый пошёл: Чиновников-предателей ждёт судьба Скрипалей

А тебе завидно, что не тебя выбрали в резерв, потому и воняешь?!

ВМ

Вениамин Мельников

дворковичи ,чубайсы ,мау -они делали своё дело и успешно,а кто их назначал на эти должности с того и спрос.Во времена И.Сталина этим занимался Г.Маленков с него и был спрос.А сейчас с кого? Неского? Костюм у Райкина.