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Новости Брянска

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2 млн рублей пытались выручить мать и дочь из Клинцов за контрафактные сигареты

2 млн рублей пытались выручить мать и дочь из Клинцов за контрафактные сигареты

Немаркированные сигареты нашли на территории одного из городских рынков.Клинцовская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летней местной жительницы и ее 22-летней дочери.

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