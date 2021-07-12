12 июля. О чем пишут газеты

Мировой индекс на продовольствие (FAO Food Price Index, FFPI) в течение 12 месяцев показывал уверенный рост, однако в июне произошло небольшое падение цен на 2,5%, или на 3,2 пункта: 124,6 пункта по итогам июня против 127,8 в мае, пишут «Известия».