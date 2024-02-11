Депутат Госдумы Шеремет: реакция Шольца на интервью Путина — чушь

Депутат Государственной думы Российской Федерации Михаил Шеремет заявил, что реакция федерального канцлера Германии Олафа Шольца на интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону является чушью.
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