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Депутат Госдумы Шеремет: реакция Шольца на интервью Путина — чушь

Депутат Госдумы Шеремет: реакция Шольца на интервью Путина — чушь

Депутат Государственной думы Российской Федерации Михаил Шеремет заявил, что реакция федерального канцлера Германии Олафа Шольца на интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону является чушью.

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