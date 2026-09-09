⚓️ Культурно-образовательный центр создают при керченском университете В Керченском государственном технологическом университете установили ориентир для будущих моряков.
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