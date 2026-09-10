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Тренер «Фенербахче» Картал объявил об уходе из клуба после 1:1 с «Ромой»: «Я не намерен возвращаться». Президент клуба не принял отставку

Главный тренер «Фенербахче» Исмаил Картал подал в отставку после матча с «Ромой» в Лиге чемпионов. Встреча 1-го тура общего этапа турнира прошла в Стамбуле и завершилась со счетом 1:1.

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