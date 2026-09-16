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Царьград

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Почему сбитых дронов стало меньше: военный эксперт назвал две главные причины

Почему сбитых дронов стало меньше: военный эксперт назвал две главные причины

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил, почему 16 июня в утренней сводке Минобороны России указано заметно меньшее число сбитых беспилотников.

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