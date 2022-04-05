«13» - Малком планирует удвоить результативность. Пора бы, а то ведь больше половины голов двум аутсайдерам забил

Полузащитник «Зенита» Малком наметил для себя бомбардирский рубеж в текущем сезоне. Отвечая на вопросо количестве забитыхмячей, к которому он стремится, бразилец остановился на числе «13».
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