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«13» - Малком планирует удвоить результативность. Пора бы, а то ведь больше половины голов двум аутсайдерам забил

«13» - Малком планирует удвоить результативность. Пора бы, а то ведь больше половины голов двум аутсайдерам забил

Полузащитник «Зенита» Малком наметил для себя бомбардирский рубеж в текущем сезоне. Отвечая на вопросо количестве забитыхмячей, к которому он стремится, бразилец остановился на числе «13».

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