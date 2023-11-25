Губернатор Севастополя анонсировал ряд отставок важных чиновников

В Севастополе продолжаются работы по укреплению фрагмента подпорной стены на ул. Адмирала Октябрьского, который ранее был частично демонтирован, а сегодня рано утром оставшаяся часть кладки высыпалась на дорогу.
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