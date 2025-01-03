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В ФБР и министерстве нацбезопасности заявили об угрозе новых нападений в США

В ФБР и министерстве нацбезопасности заявили об угрозе новых нападений в США

Global Look Press/Valerie Plesch/dpa ФБР и министерство национальной безопасности США предупредили о возможной угрозе новых нападений в стране со стороны потенциальных "подражателей" атаки в Новом Орлеане, где террорист на грузовике совершил наезд на толпу, сообщает 3 января ABC News.

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