В ФБР и министерстве нацбезопасности заявили об угрозе новых нападений в США

Global Look Press/Valerie Plesch/dpa ФБР и министерство национальной безопасности США предупредили о возможной угрозе новых нападений в стране со стороны потенциальных "подражателей" атаки в Новом Орлеане, где террорист на грузовике совершил наезд на толпу, сообщает 3 января ABC News.