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Военные материалы

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Россия погружается в системный кризис ПВО

Россия погружается в системный кризис ПВО

Веками Россия полагалась на свои огромные размеры как на стратегический фактор обороны. Тысячекилометровые пространства поглощали орды неприятеля, выматывали агрессора, давали время отступить, мобилизоваться и нанести ответный удар.

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