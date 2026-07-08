Россия погружается в системный кризис ПВО

Веками Россия полагалась на свои огромные размеры как на стратегический фактор обороны. Тысячекилометровые пространства поглощали орды неприятеля, выматывали агрессора, давали время отступить, мобилизоваться и нанести ответный удар.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии