Листая старые страницы ... Ничего нового

Алексей Горшков

Да, аналогии напрашиваются не только с ПОСЛЕвоенными временами, но и с ДОвоенными! С хрущёвских времён репрессированные в 1937-1938-м годах считаются "безвинными жертвами" - а какие они "безвинные" - СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ПОКАЗЫВАЕТ !!! С хрущёвских ещё времён нам буквально вбивали в голову постулат о "безвинных жертвах кровавого сталинского режима", а вот я на практике столкнулся с крайне интересным явлением. Дело в том,что я с начала "святых девяностых" и до пенсии в милиции работал, хотя по образованию и историк, причём специализировался КАК РАЗ по сталинскому времени. Помню - время ельцинское - я ещё следователем в Приволжском РУВД г. Казани работал. И вот какая мысль мне в голову пришла: СРАВНИТЬ с точки зрения наказаний и их прекращений сталинские и нынешние времена! К моему изумлению, сталинские времена были ... МЯГЧЕ !!! Конечно - сейчас не расстреливают, НО (!) зато и НЕ ПРОЩАЮТ !!! НЕМЫСЛИМО себе в нынешнее время представить,чтобы ранее арестованный человек Парадом Победы командовал - как Рокоссовский (Жуков принимал), был одним из ведущих авиаконструкторов - как Туполев, ракетостроителем - как Королёв (да, реабилитированный при Хрущёве, но по специальности работавший с 1940 года, а освобождённый со снятием судимости в 1944 году), и т.д., и т.п.! Так что ПРОЩАТЬ ТОЖЕ НАДО УМЕТЬ !!! Если уж человек действительно не противник государства - ПУСТЬ ТРУДИТСЯ в полную силу!