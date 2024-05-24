Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

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Листая старые страницы ... Ничего нового

Листая старые страницы ... Ничего нового

Владимир Викторович Крюков — российский военачальник, генерал-лейтенант, Герой Советского Союза, один из сподвижников Георгия Жукова.

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Комментарии
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Алексей Пассар
Коррупция разъедает душу, нравственность, человечность. Её не должно быть! Тем более в армии. Кому многое дано , с того огромный спрос.
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4 час.
Nikolay Zakharov
Победители во главе с Жуковым брали добро трофейное,имели право,а эти современные крадут жизни своих солдат,пилят бюджет своей страны,вот такая разница
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3 час.
Алексей Горшков
Да, аналогии напрашиваются не только с ПОСЛЕвоенными временами, но и с ДОвоенными! С хрущёвских времён репрессированные в 1937-1938-м годах считаются &quot;безвинными жертвами&quot; - а какие они &quot;безвинные&quot; - СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ПОКАЗЫВАЕТ !!! С хрущёвских ещё времён нам буквально вбивали в голову постулат о &quot;безвинных жертвах кровавого сталинского режима&quot;, а вот я на практике столкнулся с крайне интересным явлением. Дело в том,что я с начала &quot;святых девяностых&quot; и до пенсии в милиции работал, хотя по образованию и историк, причём специализировался КАК РАЗ по сталинскому времени. Помню - время ельцинское - я ещё следователем в Приволжском РУВД г. Казани работал. И вот какая мысль мне в голову пришла: СРАВНИТЬ с точки зрения наказаний и их прекращений сталинские и нынешние времена! К моему изумлению, сталинские времена были ... МЯГЧЕ !!! Конечно - сейчас не расстреливают, НО (!) зато и НЕ ПРОЩАЮТ !!! НЕМЫСЛИМО себе в нынешнее время представить,чтобы ранее арестованный человек Парадом Победы командовал - как Рокоссовский (Жуков принимал), был одним из ведущих авиаконструкторов - как Туполев, ракетостроителем - как Королёв (да, реабилитированный при Хрущёве, но по специальности работавший с 1940 года, а освобождённый со снятием судимости в 1944 году), и т.д., и т.п.! Так что ПРОЩАТЬ ТОЖЕ НАДО УМЕТЬ !!! Если уж человек действительно не противник государства - ПУСТЬ ТРУДИТСЯ в полную силу!
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3 час.

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