Успехи российских войск на фронте и итоги телефонного разговора между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом свидетельствуют о том, что западным странам не удалось подчинить себе Москву.
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