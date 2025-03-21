В Госдепе не стали раскрывать состав делегации США на переговорах в Эр-Рияде

Представитель Госдепа США Тэмми Брюс в пятницу, 21 марта, отказалась раскрыть состав американской делегации на будущих переговорах в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, по урегулированию конфликта на Украине.
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