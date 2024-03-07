Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Эксперт Чудутов объяснил, как может пострадать связь из-за повреждения кабелей

Эксперт Чудутов объяснил, как может пострадать связь из-за повреждения кабелей

Повреждение небольшого количества подводных кабелей в Красном море не окажет серьезного влияния на работу интернета в России, рассказал «Звезде» заместитель директора компании - интернет-провайдера Тимур Чудутов.

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