Эксперт Чудутов объяснил, как может пострадать связь из-за повреждения кабелей

Повреждение небольшого количества подводных кабелей в Красном море не окажет серьезного влияния на работу интернета в России, рассказал «Звезде» заместитель директора компании - интернет-провайдера Тимур Чудутов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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