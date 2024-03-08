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  • Татьяна Рябинова
    Сармату им отправить, иначе не поймутНужно быть готовы...
  • Наташа Устинова
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Потолок цен на нефть увеличил торговлю сырьем между Индией и Россией

Потолок цен на нефть увеличил торговлю сырьем между Индией и Россией

Потолок цен на нефть увеличил торговлю сырьем между Индией и Россией Ирэн ОрлонскаяВ 2024 году Российская Федерация продолжает оставаться основным поставщиком сырой нефти в Индию, подчеркнул Панкадж Джейн, секретарь министерства нефти и природного газа Индии.

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