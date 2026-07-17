Минюст признал иноагентом Либертарианскую партию России

Минюст внес в реестр иностранных агентов Либертарианскую партию России Кроме того, в список были включены публицист Дмитрий Петров, директор "ОВД-Инфо" (признан иноагентом и внесен в реестр экстремистских и террористических организаций) Александр Поливанов и проект "Четвертый сектор".