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Киеву нужно начинать переговоры из-за безвыходного положения — National Interest

Киеву нужно начинать переговоры из-за безвыходного положения — National Interest

Неспособность Украины самостоятельно производить вооружение или эффективно использовать западные поставки означает, что Киеву следует активно вести мирные переговоры с Россией, такое мнение выразил аналитик журнала National Interest Харрисон Касс.

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