Киеву нужно начинать переговоры из-за безвыходного положения — National Interest

Неспособность Украины самостоятельно производить вооружение или эффективно использовать западные поставки означает, что Киеву следует активно вести мирные переговоры с Россией, такое мнение выразил аналитик журнала National Interest Харрисон Касс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии