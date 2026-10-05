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Аргументы и Факты

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Япония выразила протест США после убийства морпехом женщины на Окинаве

Япония выразила протест США после убийства морпехом женщины на Окинаве

Правительство Японии выразило протест США и потребовало усилить дисциплину среди американских военных после убийства жительницы префектуры Окинава, в котором подозревают 20-летнего морпеха.

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