МО: "Бук-М2" войск "Днепр" сбил в Херсонской области две ракеты HIMARS

Расчет зенитного ракетного комплекса "Бук-М2" из состава российской группировки войск "Днепр" успешно уничтожил две ракеты, выпущенные украинскими военными из РСЗО М142 HIMARS по гражданским объектам на левом берегу Днепра в Херсонской области.