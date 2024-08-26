МО: "Бук-М2" войск "Днепр" сбил в Херсонской области две ракеты HIMARS

Расчет зенитного ракетного комплекса "Бук-М2" из состава российской группировки войск "Днепр" успешно уничтожил две ракеты, выпущенные украинскими военными из РСЗО М142 HIMARS по гражданским объектам на левом берегу Днепра в Херсонской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии