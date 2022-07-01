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«Большой семерке» предрекли потерю лидерства в пользу БРИКС

«Большой семерке» предрекли потерю лидерства в пользу БРИКС

Оторванная от реалий современного мира «большая семерка» (G7) может потерять глобальное лидерство в пользу БРИКС, это стало очевидным после саммитов обеих организаций, которые состоялись на этой неделе с разницей в несколько дней, пишет The Hill.

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