И последние магазины советской эпохи, сразу четыре

Ранее у нас были: "Лейпциг" и "Ганга""Балатон" и "Букур""Прага" и "Ванда"За чем сюда приезжали со всей страны и женщины, и мужчины? Что такое "Сигнатюр", "Родопи" и "Медвежья кровь"? А также - как изменился магазин после распада СССР? И что на его месте располагается в наше время? Об этом и не только расскажу сегодня.