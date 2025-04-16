Мы из Советског...
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Мы из Советского Союза

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И последние магазины советской эпохи, сразу четыре

И последние магазины советской эпохи, сразу четыре

Ранее у нас были: "Лейпциг" и "Ганга""Балатон" и "Букур""Прага" и "Ванда"За чем сюда приезжали со всей страны и женщины, и мужчины? Что такое "Сигнатюр", "Родопи" и "Медвежья кровь"? А также - как изменился магазин после распада СССР? И что на его месте располагается в наше время? Об этом и не только расскажу сегодня.

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