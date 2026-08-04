Валентин ЛЕСНИК В последнее время отношения ЕС и Грузии заметно охладели. Тбилиси «провинился» тем, что отказался открыть против России второй фронт на Кавказе, дабы облегчить положение на фронте для украинских вояк.
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