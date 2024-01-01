Россия 1 января обнулила пошлину на импорт куриных яиц на полгода

Известия/Павел Бедняков С 1 января Россия обнулила пошлину на ввоз куриных яиц. Эта мера, согласно постановлению правительства за подписью премьер-министра Михаила Мишустина, будет применяться вплоть до 30 июня 2024 года.
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