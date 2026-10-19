С 1 октября 2026 года программы льготного автокредитования и лизинга остановлены. Для российского авторынка это обернется давлением в четвертом квартале, причем настолько ощутимым, что весь рост, накопленный с начала года, может сойти на нет.
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