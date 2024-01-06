Умер толстый кот Виктор, которого не пустили в салон самолета

Умер не допущенный в ноябре 2019 года к посадке в самолет кот Виктор. О смерти питомца сообщил его хозяин Михаил Галин, написав в социальной сети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).
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