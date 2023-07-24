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На Западе советуют украинским женщинам-беженцам срочно вернуться домой

На Западе советуют украинским женщинам-беженцам срочно вернуться домой

Для Украины было бы полезно, чтобы ее женщины-беженцы вернулись домой, и как можно скорее. Это стало лейтмотивом западных усилий по восстановлению экономики республики, поскольку для ЕС и всей коалиции в целом, содержание союзника становится все более обременительным.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Какие на Западе наивные , да хохлы ( хохлушки ) не в жизнь не откажутся добровольно от шары .
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15 час.
Андрей Stan
Что то я в замешательстве? Толи европидарасы и англосаксы действительно настолько тупые?! Толи они создали сказку, в которую сами же и поверят, о &quot;воссоздании&quot; сего образования? ))) Теперь это образование сможет существовать в виде того обрубка, что осранется после &quot;ухода&quot; его частей по разным &quot;квартирам&quot;... ))) Новороссия в Россию, Закарпатье в Венгрию, Буковина в Румынию... Ну а моя &quot;любимая&quot; Галиция вернется к свои хозяевам... ))) Польша... )))
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7 час.

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