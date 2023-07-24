На Западе советуют украинским женщинам-беженцам срочно вернуться домой

Андрей Stan

Что то я в замешательстве? Толи европидарасы и англосаксы действительно настолько тупые?! Толи они создали сказку, в которую сами же и поверят, о "воссоздании" сего образования? ))) Теперь это образование сможет существовать в виде того обрубка, что осранется после "ухода" его частей по разным "квартирам"... ))) Новороссия в Россию, Закарпатье в Венгрию, Буковина в Румынию... Ну а моя "любимая" Галиция вернется к свои хозяевам... ))) Польша... )))