Для Украины было бы полезно, чтобы ее женщины-беженцы вернулись домой, и как можно скорее. Это стало лейтмотивом западных усилий по восстановлению экономики республики, поскольку для ЕС и всей коалиции в целом, содержание союзника становится все более обременительным.
На Западе советуют украинским женщинам-беженцам срочно вернуться домой
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ШКИПЕР
Какие на Западе наивные , да хохлы ( хохлушки ) не в жизнь не откажутся добровольно от шары .
Ответить
15 час.
Андрей Stan
Что то я в замешательстве? Толи европидарасы и англосаксы действительно настолько тупые?! Толи они создали сказку, в которую сами же и поверят, о "воссоздании" сего образования? ))) Теперь это образование сможет существовать в виде того обрубка, что осранется после "ухода" его частей по разным "квартирам"... ))) Новороссия в Россию, Закарпатье в Венгрию, Буковина в Румынию... Ну а моя "любимая" Галиция вернется к свои хозяевам... ))) Польша... )))
Ответить
7 час.
Свежие комментарии