Воспитателей-садистов задержали в Новосибирске за избиение воспитанников

Двух воспитателей частного детского сада задержали за побои воспитанников. В Новосибирске правоохранители задержали двух воспитателей частного детского сада «Маленький принц» по обвинению в жестоком обращении с детьми, в том числе избиениях воспитанников.
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