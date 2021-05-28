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Для антитеррористической безопасности объектов в Пензенской области нужно больше полумиллиарда рублей

Для антитеррористической безопасности объектов в Пензенской области нужно больше полумиллиарда рублей

Ее в ходе своего выступления назвал врио министра образования региона Александр Воронков. «Для выполнения в полном объеме мероприятий по антитеррористической защищенности объектов необходимы денежные средства в общей сумме 644 миллиона 329 тысяч рублей, в том числе 63 миллиона на государственные образовательные организации и все подведомственные организации министерства образования, министерства труда, министерства культуры и министерства спорта, а также 580 миллионов - на муниципальные образовательные организации», - заявил руководитель Минобра.

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