Для антитеррористической безопасности объектов в Пензенской области нужно больше полумиллиарда рублей

Ее в ходе своего выступления назвал врио министра образования региона Александр Воронков. «Для выполнения в полном объеме мероприятий по антитеррористической защищенности объектов необходимы денежные средства в общей сумме 644 миллиона 329 тысяч рублей, в том числе 63 миллиона на государственные образовательные организации и все подведомственные организации министерства образования, министерства труда, министерства культуры и министерства спорта, а также 580 миллионов - на муниципальные образовательные организации», - заявил руководитель Минобра.