Владимир Путин обсудил с губернатором Травниковым вопросы работы скорой помощи

Президент России отметил дефицит бригад и машин скорой помощи в Новосибирской области.Во время разговора по видеосвязи президент России Владимир Путин указал губернатору Новосибирской области Андрею Травникову на проблемы в сфере здравоохранения.
Президент России отметил дефицит бригад и машин скорой помощи в Новосибирской области.Во время разговора по видеосвязи президент России Владимир Путин указал губернатору Новосибирской области Андрею Травникову на проблемы в сфере здравоохранения.
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