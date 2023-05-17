Царьград

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Владимир Путин обсудил с губернатором Травниковым вопросы работы скорой помощи

Владимир Путин обсудил с губернатором Травниковым вопросы работы скорой помощи

Президент России отметил дефицит бригад и машин скорой помощи в Новосибирской области.Во время разговора по видеосвязи президент России Владимир Путин указал губернатору Новосибирской области Андрею Травникову на проблемы в сфере здравоохранения.

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