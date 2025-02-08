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«За Азербайджан ответишь своей ничтожной жизнью»: Главред издания «Регнум» Марина Ахмедова пожаловалась на угрозы

«За Азербайджан ответишь своей ничтожной жизнью»: Главред издания «Регнум» Марина Ахмедова пожаловалась на угрозы

Avia.pro - СМИ Россия снова столкнулась с ситуацией, когда журналисту угрожают за высказанное мнение.

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Комментарии
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Андрей Якобюк
черные-это вирус, их надо сразу антибиотиками(СОБРом) глушить
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4 час.
Сергей Рахвалов
А именно создать службу по таким межнациональным террористам.
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3 час.
Андрей Павлов
Да не будет никто ничего делать. Ну поищат сколько-нибудь и как-нибудь. Диаспора открестится, мол я не я, и что делать?  Ведь это может быть и фейк - серанули, и с интересом наблюдают, как все завертелось. А может и не фейк. Ведь за ними такой мощный бастион, как &quot;дядя Турал&quot;, который и чиновников, и полицаев, и судейских строит. И что, охрану к Ахмедовой приставить? Надолго ли? Окружающие недостраны о нас откровенно ноги вытирают, а мы даже перестали &quot;выражать серьезную озабоченность&quot; и &quot;красные линии&quot; рисовать. Утираемся, и все. Чего, казалось бы, проще - прикрыть этот &quot;Садовод&quot; и все, так тут же налетит делегация на самом высоком уровне с упреками, что мы покушаемся на дружбу народов.
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3 час.
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