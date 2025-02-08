«За Азербайджан ответишь своей ничтожной жизнью»: Главред издания «Регнум» Марина Ахмедова пожаловалась на угрозы

Андрей Павлов

Да не будет никто ничего делать. Ну поищат сколько-нибудь и как-нибудь. Диаспора открестится, мол я не я, и что делать? Ведь это может быть и фейк - серанули, и с интересом наблюдают, как все завертелось. А может и не фейк. Ведь за ними такой мощный бастион, как "дядя Турал", который и чиновников, и полицаев, и судейских строит. И что, охрану к Ахмедовой приставить? Надолго ли? Окружающие недостраны о нас откровенно ноги вытирают, а мы даже перестали "выражать серьезную озабоченность" и "красные линии" рисовать. Утираемся, и все. Чего, казалось бы, проще - прикрыть этот "Садовод" и все, так тут же налетит делегация на самом высоком уровне с упреками, что мы покушаемся на дружбу народов.