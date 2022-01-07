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Радимов о гонке в РПЛ: «Главное, насколько в «Динамо» уверены в том, что готовы бороться за чемпионство»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о главных претендентах на чемпионство в РПЛ. «На данный момент «Зенит» – фаворит в борьбе за чемпионство, потому что имеет больше очков.

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