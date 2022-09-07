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ВСУ прорвались к Балаклее. Халатность или ловушка?

ВСУ прорвались к Балаклее. Халатность или ловушка?

Не успели утихнуть победные реляции российских тыловых аналитиков по поводу разгрома укронаступа на Юге, едва разнообразные эксперты отчитались обществу, что у Киева больше нет сил, как части ВСУ после стремительного броска прорвались к Балаклее.

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