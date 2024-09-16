Вице-премьер Марат Хуснуллин: «Есть к чему стремиться!»

С С 2019 года объем работ в строительстве вырос на 35%. Об этом рассказал вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин в своем телеграм-канале по итогам пленарной сессии научного симпозиума, который проходит в МГСУ.
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