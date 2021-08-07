Русская весна

115 074 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Моргунов
    Самим немцам наср-ть на Украину. Поздновато бабка кинулась исполнять обязанности гаранта. Твой поезд ушел !!!!! Инстр...Меркель едет на У...
  • Геннадий Бережнов
    Думаю эта поездка Меркель уже ничего не решает. И разговора прагматичного не стоит ожидать. Это и Зен. понимает и Ме...Меркель едет на У...
  • Иван Семенов
    Фашисты объединяются!Меркель едет на У...

Россия начала воспринимать себя всерьёз — и это хорошо

Россия начала воспринимать себя всерьёз — и это хорошо

«Зелёная зима» (как называют африканские студенты наше лето) выдалась в России непростой не только в силу климатических причин и новой волны коронавируса, но и потому, что мы, общество, впервые, кажется, стали осознавать, насколько всё серьёзно.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх