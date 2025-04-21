ВСУ получат бронированную платформу UNEX UGV

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат дистанционно управляемую бронированную платформу UNEX UGV. Минобороны Киева одобрило изделие для использования в войсках, говорится в сообщении ведомства в Telegram.
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