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ВСУ получат бронированную платформу UNEX UGV

ВСУ получат бронированную платформу UNEX UGV

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат дистанционно управляемую бронированную платформу UNEX UGV. Минобороны Киева одобрило изделие для использования в войсках, говорится в сообщении ведомства в Telegram.

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