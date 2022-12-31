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Леброн Джеймс в день 38-летия набрал рекордные для себя в сезоне 47 очков

Леброн Джеймс в день 38-летия набрал рекордные для себя в сезоне 47 очков

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс помог команде добиться выездной победы в матче с «Хоукс» (130:121) в пятницу.

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